Как украинцы оценили действия власти относительно украинского языка: интересные цифры
Языковой вопрос всегда становится в Украине актуальным в период выборов, например, местных. Именно поэтому в областях появляются различные рекламные щиты с манипулятивными надписями.
Ведутся ли украинцы на языковые манипуляции – об этом об этом говорится в социологическом исследовании Киевского международного института социологии
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Только 43,6% украинцев довольны деятельностью власти, в сфере содействия развитию украинского языка.
Однако треть, а именно 36,4% украинцев, ответила что не одобряет действия нынешней власти по защите государственного языка.
Не одобряют действия властей по языку / Скриншот из видео
На региональном уровне больше недовольных среди жителей запада – 45,6% и центра – 36%. Только 3% уверены, что власть не должна способствовать развитию украинского языка.
Власть не способствует развитию украинского языка / Скриншот с видео
Согласны с мнением, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации закона об украинском языке во всех сферах – 66,5% украинцев.
Не соглашается с популяризацией украинского языка каждый пятый, то есть 19,8%.
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