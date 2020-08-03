Языковой вопрос всегда становится в Украине актуальным в период выборов, например, местных. Именно поэтому в областях появляются различные рекламные щиты с манипулятивными надписями.

Ведутся ли украинцы на языковые манипуляции – об этом об этом говорится в социологическом исследовании Киевского международного института социологии

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Только 43,6% украинцев довольны деятельностью власти, в сфере содействия развитию украинского языка.

Однако треть, а именно 36,4% украинцев, ответила что не одобряет действия нынешней власти по защите государственного языка.

Не одобряют действия властей по языку / Скриншот из видео

На региональном уровне больше недовольных среди жителей запада – 45,6% и центра – 36%. Только 3% уверены, что власть не должна способствовать развитию украинского языка.

Власть не способствует развитию украинского языка / Скриншот с видео

Согласны с мнением, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации закона об украинском языке во всех сферах – 66,5% украинцев.

Не соглашается с популяризацией украинского языка каждый пятый, то есть 19,8%.

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