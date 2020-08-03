Мовне питання завжди стає в Україні актуальним у період виборів, наприклад, місцевих. Саме тому в областях з'являються різні рекламні щити із маніпулятивними написами.

Чи ведуться українці на мовні маніпуляції – про це про це йдеться у соціологічному дослідженні Київського міжнародного інституту соціології

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Тільки 43,6% українців задоволена діяльністю влади, в сфері сприяння розвитку української мови.

Натомість третин, а саме 36,4% українців, відповіла що не схвалює дії теперішньої влади щодо захисту державної мови.



Не схвалюють дії влади щодо мови / Скриншот з відео

На регіональному рівні більше незадоволених серед жителів заходу – 45,6% та центру – 36%. Тільки 3% впевнені, що влада не повинна сприяти розвитку української мови.



Влада не сприяє розвитку української мови / Скриншот з відео

Згодні з думкою, що держава має сприяти подальшій імплементації закону про українську мову в усіх сферах – 66,5% українців.

Не погоджуються із популяризацією української мови кожен п’ятий, тобто 19,8%.

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