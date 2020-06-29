Большинство украинцев считают, что расследование уголовных дел против пятого президента Петра Порошенко справедливое. В то же время треть граждан считают, что власть преследует его.

Опрос КМИС провели с 20 по 23 июня методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2 тысячи интервью.

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Как украинцы оценили дела против Порошенко

Участникам опроса поставили два вопроса:

являются ли расследования уголовных дел против Порошенко наказанием за нарушение им закона и борьбой за справедливость,

или это политическое преследование пятого президента действующей властью.

51% украинцев выбрали первый вариант, 30% – второй, 19% отметили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Как украинцы оценивают преследования Порошенко / Инфографика КМИС

Обратите внимание! Выборка является репрезентативной для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, – аннексированный Крым и ОРДЛО.

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Что известно о суде над Порошенко: главное

Сейчас актуальным делом против Петра Порошенко, по которому его могут отправить в тюрьму, является так называемое "дело Семочко". Пятого президента обвиняют в злоупотреблениях. Мол, специально для Сергея Семочко и его назначения была создана должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Суд по делу против Порошенко об избрании ему меры пресечения перенесли на 1 июля из-за похорон отца лидера "Европейской солидарности". Первая часть заседания состоялась 18 июня.

Кроме этого дела на Порошенко заведено также несколько других производств, где он фигурирует как свидетель.

Что известно о делах по Порошенко / Инфографика 24 канала