Справи проти Порошенка: більшість українців вважають переслідування справедливим – опитування
Більшість українців вважають, що розслідування кримінальних справ проти п'ятого президента Петра Порошенка є справедливим. Водночас третина громадян вважають, що влада переслідує його.
Опитування КМІС провели з 20 по 23 червня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування проведено було проведено 2 000 інтерв'ю.
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Як українці оцінили справи проти Порошенка
Учасникам опитування поставили два питання:
- чи розслідування кримінальних справ проти Порошенка є покаранням за порушення ним закону і боротьбою за справедливість,
- або ж це політичне переслідування п'ятого президента чинною владою.
51% українців обрали перший варіант, 30% – другий, 19% зазначили, що їм важко відповісти на це питання.
Як українці оцінюють переслідування Порошенка / Інфографіка КМІС
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Що відомо про суд над Порошенком: головне
- Зараз актуальною справою проти Петра Порошенка, через яку його можуть відправити у в'язницю є так звана "справа Семочка". П'ятого президента звинувачують у зловживаннях. Мовляв, спеціально для Сергія Семочка і його призначення було створено посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
- Суд у справі проти Порошенка щодо обрання йому запобіжного заходу перенесли на 1 липня через похорон батька лідера "Європейської солідарності". Перша частина засідання відбулася 18 червня.
- Окрім цієї справи на Порошенка заведено також декілька інших проваджень, де він фігурує, як свідок.