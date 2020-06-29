Більшість українців вважають, що розслідування кримінальних справ проти п'ятого президента Петра Порошенка є справедливим. Водночас третина громадян вважають, що влада переслідує його.

Опитування КМІС провели з 20 по 23 червня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування проведено було проведено 2 000 інтерв'ю.

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Як українці оцінили справи проти Порошенка

Учасникам опитування поставили два питання:

чи розслідування кримінальних справ проти Порошенка є покаранням за порушення ним закону і боротьбою за справедливість,

або ж це політичне переслідування п'ятого президента чинною владою.

51% українців обрали перший варіант, 30% – другий, 19% зазначили, що їм важко відповісти на це питання.



Як українці оцінюють переслідування Порошенка / Інфографіка КМІС

Зверніть увагу! Вибірка опитування є репрезентативною для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – анексований Крим та ОРДЛО.

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Що відомо про суд над Порошенком: головне

Зараз актуальною справою проти Петра Порошенка, через яку його можуть відправити у в'язницю є так звана "справа Семочка". П'ятого президента звинувачують у зловживаннях. Мовляв, спеціально для Сергія Семочка і його призначення було створено посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Суд у справі проти Порошенка щодо обрання йому запобіжного заходу перенесли на 1 липня через похорон батька лідера "Європейської солідарності". Перша частина засідання відбулася 18 червня.

Окрім цієї справи на Порошенка заведено також декілька інших проваджень, де він фігурує, як свідок.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу