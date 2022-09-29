Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и украинский математик Марина Вязовская попали в список в категории "Новаторы". Министр инфраструктуры Александр Кубраков вошел в список "Лидеров".

Важно Адель, Зендея, Крис Дженнер и другие: Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира

Украинцы в рейтинге Time

TIME публикует рейтинг TIME100 Next каждый год. В список этого года вошли музыканты, медики, члены правительства, лидеры движений, известные разоблачители коррупции и топ-менеджеры компаний.

Что объединяет их, это их чрезвычайные усилия, направленные на изменение нашего мира и определение нашего будущего,

– говорится на сайте TIME.

TIME определял победителей рейтинга по пяти категориям:

Художники,

"Феномены",

"Новаторы",

"Лидеры",

"Адвокаты".

В список "Новаторов" вошел Федоров, отмеченный за вклад во внедрение новых технологий в стране. А вот Кубраков вошел в список "Лидеров". Он после парламентских выборов 2019 стал нардепом от партии "Слуга народа". Впоследствии был назначен главой "Укравтодора", а в 2021 году стал министром инфраструктуры.

Вязовская же получила медаль Филдса, которую вручают раз в четыре года. Это самая престижная математическая награда.

Недавно украинский пилот вошел в рейтинг Forbes

Украинский пилот истребителя МиГ-29 Андрей Герус вошел в украинский рейтинг Forbes. Андрей с первых минут российского вторжения стал на защиту родной земли и выполнял задачи по истребительно-авиационному прикрытию города Киев, Киевской области и Украины в целом.

Кто еще попал в рейтинг:

Сергей Волынский ("Волина") – майор ВСУ, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя;

Екатерина Полищук ("Птичка") – парамедик медицинского батальона "Госпитальеры", участница обороны Мариуполя;

Тарас Чмут – руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".

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