Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и украинский математик Марина Вязовская попали в список в категории "Новаторы". Министр инфраструктуры Александр Кубраков вошел в список "Лидеров".
Важно Адель, Зендея, Крис Дженнер и другие: Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира
Украинцы в рейтинге Time
TIME публикует рейтинг TIME100 Next каждый год. В список этого года вошли музыканты, медики, члены правительства, лидеры движений, известные разоблачители коррупции и топ-менеджеры компаний.
Что объединяет их, это их чрезвычайные усилия, направленные на изменение нашего мира и определение нашего будущего,
– говорится на сайте TIME.
TIME определял победителей рейтинга по пяти категориям:
- Художники,
- "Феномены",
- "Новаторы",
- "Лидеры",
- "Адвокаты".
В список "Новаторов" вошел Федоров, отмеченный за вклад во внедрение новых технологий в стране. А вот Кубраков вошел в список "Лидеров". Он после парламентских выборов 2019 стал нардепом от партии "Слуга народа". Впоследствии был назначен главой "Укравтодора", а в 2021 году стал министром инфраструктуры.
Вязовская же получила медаль Филдса, которую вручают раз в четыре года. Это самая престижная математическая награда.
Недавно украинский пилот вошел в рейтинг Forbes
Украинский пилот истребителя МиГ-29 Андрей Герус вошел в украинский рейтинг Forbes. Андрей с первых минут российского вторжения стал на защиту родной земли и выполнял задачи по истребительно-авиационному прикрытию города Киев, Киевской области и Украины в целом.
Кто еще попал в рейтинг:
- Сергей Волынский ("Волина") – майор ВСУ, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя;
- Екатерина Полищук ("Птичка") – парамедик медицинского батальона "Госпитальеры", участница обороны Мариуполя;
- Тарас Чмут – руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".