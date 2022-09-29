Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та українська математик Марина В'язовська потрапили до списку у категорії "Новатори". Міністр інфраструктури Олександр Кубраков увійшов до списку "Лідерів".

Важливо Адель, Зендея, Кріс Дженнер та інші: Time опублікував рейтинг 100 найвпливовіших людей світу

Українці в рейтингу Time

TIME публікує рейтинг TIME100 Next щороку. До списку цього року увійшли музиканти, медики, урядовці, лідери рухів, відомі викривачі корупції та топ-менеджери компаній.

Що поєднує їх, це їхні надзвичайні зусилля, спрямовані на зміну нашого світу та визначення нашого майбутнього,

– мовиться на сайті TIME.

TIME визначав переможців рейтингу за п’ятьма категоріями:

"Митці",

"Феномени",

"Новатори",

"Лідери",

"Адвокати".

У список "Новаторів" увійшов Федоров, якого відзначили за внесок у впроваджені нових технологій у країні. А от Кубраков увійшов до списку "Лідерів". Він після парламентських виборів 2019 року став нардепом від партії "Слуга народу". Згодом був призначений очільником "Укравтодору", а у 2021 року став міністром інфраструктури.

В'язовська ж отримала медаль Філдса, яку вручають раз на чотири роки. Це найпрестижніша математична нагорода.

Нещодавно український пілот увійшов до рейтингу Forbes

Український пілот винищувача МіГ-29 Андрій Герус увійшов до українського рейтингу Forbes. Андрій з перших хвилин російського вторгнення став на захист рідної землі та виконував завдання щодо винищувально-авіаційного прикриття міста Київ, Київської області та України загалом.

Хто ще потрапив до рейтингу:

Сергій Волинський ("Волина") – майор ЗСУ, виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя;

Катерина Поліщук ("Пташка") – парамедик медичного батальйону "Госпітальєри", учасниця оборони Маріуполя;

Тарас Чмут – керівник благодійного фонду "Повернися живим".

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