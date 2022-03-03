Однако план безумного диктатора провалился – граждане быстро оправились от шока. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала Рада.

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Украинцы объединились и оказывают мощное сопротивление вместе с Вооруженными силами,
– сказала она.

По ее словам, сейчас уже около 30 случаев, когда местные жители отстояли свои населенные пункты.

ВСУ

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