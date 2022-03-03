Однак план божевільного диктатора провалився – громадяни швидко оговталися від шоку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу Рада.
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Українці об'єдналися та чинять потужний спротив разом зі Збройними силами,
– сказала вона.
За її словами, нині вже є близько 30 випадків, коли місцеві жителі відстояли свої населені пункти.
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