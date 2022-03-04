Украинцы отказываются играть по правилам оккупантов, даже оказавшись в темноте, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский восхищается украинцами, успешно давшими отпор врагу. Он подчеркнул, что наш народ – единственный и будет драться до последнего за свою землю.

Политик подчеркнул, что украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель. А также – непременно отомстят за наш украинский Херсон.

Читайте также Народы Европы, не молчите, – Зеленский призвал иностранцев выходить на митинги за Украину

Херсонцы – гордые украинцы

Накануне российские оккупанты временно захватили Херсон и решили снять там пропагандистские ролики о "гуманитарной помощи" от России. Однако местные жители отказались и послали захватчиков туда, куда и их корабль. "Сегодня его (Херсон – 24 канал) пытались унизить, но не удалось. Украинцы не дали себя разыграть в дешевом циничном спектакле, с "подачкой" вместо помощи, с пропагандой вместо искренности", – подчеркнул Зеленский.

Российские пропагандисты думали о наших людях как о себе, а увидели, что херсонцы – горды и уважают себя и Украину,

– подчеркнул президент.

И добавил, что понимает, насколько сложно решение, когда люди в оккупации выходят против вооруженных врагов. Впрочем, хотя это очень рискованно, но они отказываются играть по правилам оккупантов. Они остаются украинцами, даже временно оказавшись в темноте, отметил Зеленский.

"Будем биться, пока не потемнеет в глазах"

"Враг думал, что может отключить украинцам ТВ, связь, отобрать продукты, отключить электроэнергию, тепло. Они думали, что это заставит подчиниться. Но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать "Прочь из нашей земли", – заверил президент.

Глава государства добавил, что даже в полной темноте украинцы видят правду и будут драться, пока не потемнеет в глазах. "Ибо мы воины света и сегодня никто во всем мире не может сказать, что эта реплика – пафос", – подытожил Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам вечером 4 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!