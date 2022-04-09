Негаммер заметил, что Австрия понимает, что украинский народ сейчас переживает одно из крупнейших испытаний из-за войны, которую начала Россия.

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Санкции еще будут усиливать

Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их у себя. Более того, санкции будут ужесточаться, пока война не прекратится. По словам канцлера, сейчас готовится еще один пакет ограничений, и это не последний.

Обход санкций будет наказываться

Негаммер предупредил, если кто-нибудь будет пытаться обойти санкции против РФ, его будут наказывать. Он добавил, что Австрия несет потери от санкций в миллиарды евро. Однако они не сравнимы с горем, которое переживают украинцы.

Смотрите брифинг Зеленского и канцлера Австрии после встречи: