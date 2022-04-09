Негаммер зауважив, Австрія розуміє, що український народ зараз переживає одне з найбільших випробувань через війну, яку почала Росія.

До теми Зеленський розпочав зустріч з канцлером Австрії Карлом Негаммером

Санкції ще посилюватимуть

Австрія повністю підтримує санкції ЄС, запроваджує їх в себе. Ба більше, санкції посилюватимуть, поки війна не припиниться. За словами канцлера, зараз готують ще один пакет обмежень, і це не останній.

Обхід санкцій каратимуть

Негаммер попередив, якщо хтось намагатиметься обійти санкції проти РФ, його каратимуть. Він додав, що Австрія зазнає втрат від санкцій у мільярди євро. Однак вони не порівняні з горем, яке терплять українці.

Дивіться брифінг Зеленського й канцлера Австрії після зустрічі: