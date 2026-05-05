В неволе с 2022 года: в Коордштабе сказали, сколько украинцев в плену России
С начала полномасштабного вторжения России в Украину тысячи украинских семей получают сообщения об исчезновении без вести своих родных. По официальным данным, с 2022 года в подтвержденном плену находится более тысячи украинских военных и гражданских.
Об этом заявил руководитель Секретариата Коорштаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу".
Сколько украинцев находится в российском плену с 2022 года?
Охрименко отметил, что несмотря на планы России захватить Киев за три дня Силы обороны сумели остановить наступление. В то же время он отметил, что заложниками ситуации стали гражданские и военные подразделения, которые оказались на пути продвижения врага.
В плену с 2022 года сейчас находится более тысячи человек,
– сообщил руководитель.
Охрименко добавил, что сейчас Координационный штаб работает со страной-агрессором, чтобы вернуть эту категорию пленных в первую очередь.
По словам представителя Коорштаба, тяжелые условия содержания, включая недостаточное питание, проблемами с медицинским обеспечением и системным насилием, существенно влияют на состояние украинских военнопленных. Он подчеркнул, что эти люди должны быть среди приоритетов для возвращения, поскольку их физическое и психологическое состояние стремительно ухудшается.
Что известно о недавних обменах?
Крайний обмен военнопленными состоялся 24 апреля. Тогда на родину вернулось 193 защитника Украины. Среди освобожденных есть раненые и ребята 2000 года рождения. Также из плена были освобождены представители ВСУ, десантников, бойцов Военно-Морских Сил, ТрО, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы и Госспецслужбы транспорта.
Заметим, что это был второй этап Пасхального обмена. Первый состоялся 11 апреля. В тот день домой вернулись 175 военных и 7 гражданских.
29 апреля Владимир Зеленский выразил надежду на проведения вскоре еще одного обмена пленными. Впрочем, подробностей пока не сообщил.