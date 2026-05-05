Про це заявив керівник Секретаріату Коорштабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю "Укрінформу".

Скільки українців перебуває у російському полоні з 2022 року?

Охріменко зауважив, що попри плани Росії захопити Київ за три дні Сили оборони зуміли зупинити наступ. Водночас він зазначив, що заручниками ситуації стали цивільні та військові підрозділи, які опинились на шляху просування ворога.

У полоні з 2022 року зараз перебуває понад тисяча людей,

– повідомив керівник.

Охріменко додав, що наразі Координаційний штаб працює з країною-агресоркою, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу.

За словами представника Коорштабу, важкі умови утримання, включно із недостатнім харчуванням, проблемами з медичним забезпеченням та системним насильством, суттєво впливають на стан українських військовополонених. Він підкреслив, що ці люди мають бути серед пріоритетів для повернення, оскільки їхній фізичний та психологічний стан стрімко погіршується.

Що відомо про нещодавні обміни?

Крайній обмін військовополоненими відбувся 24 квітня. Тоді на батьківщину повернулось 193 захисники України. Серед визволених є поранені та хлопці 2000 років народження. Також з полону було звільнено представників ЗСУ, десантників, бійців Військово-Морських Сил, ТрО, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби та Держспецслужби транспорту.

Зауважимо, що це був другий етап Великоднього обміну. Перший відбувся 11 квітня. Того дня додому повернулись 175 військових та 7 цивільних.

29 квітня Володимир Зеленський висловив сподівання щодо проведення невдовзі іще одного обміну полоненими. Втім, подробиць наразі не повідомив.