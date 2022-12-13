Большинство украинцев поддерживают восстановление Украиной статуса ядерного государства, – опрос

Большинство украинцев уверены, что Украина должна восстановить свой статус ядерного государства. И с самого начала полномасштабного вторжения России этот процент только увеличился.

Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на свой свежий опрос.

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Исследователи задали вопрос 1000 респондентам. Их мнения распределились так:

53% граждан поддерживают восстановление Украиной статуса ядерного государства,

24% ответили "скорее нет",

20% – однозначно против этого,

и 4% опрошенных затруднились ответить.

Социологи отмечают, что в 2019 году количество поддерживающих восстановление Украиной статуса ядерного государства составило 47%.

Также 61% опрошенных поддерживают вступление в НАТО как одну из мер сдерживания будущих нападений России и 50% считают, что необходимо ядерное разоружение страны-агрессоры.

Для чего Украине нужен статус ядерного государства

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" в период с 20 - 21 ноября 2022, опросив 1000 респондентов в возрасте от 18 лет с помощью телефонного интервью. Опрос проходил во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Многие эксперты утверждают, что Россия напала на Украину именно потому, что в 1994 году мы подписали Будапештский меморандум. Мол, будь у Украины ядерное оружие сейчас, Россия не решилась бы на нас напасть. Именно поэтому украинцы видят в восстановлении ядерного статуса гарантии безопасности.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что после завершения войны России против Украины весь мир будет развиваться по-другому. Страны будут создавать новые союзы. Будут определяться новые фундаментальные вещи, а также система безопасности.

Так что главная задача Украины сейчас – участвовать в создании этой системы безопасности. Наше государство должно быть полноправным участником процесса.