"Украинцы погибают": депутат Европарламента эмоционально раскритиковал санкции ЕС

Санкции Европы против России, развязавшей войну в Украине, не работают. А значит, нужны более действенные меры, в частности новые ограничения против людей из окружения Владимира Путина.

Такое мнение озвучил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

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По его словам, нужно "взяться" за 6 тысяч человек из окружения российского диктатора.

Вы знаете почему ваша стратегия не работает? Потому что поэтапное введение санкции в условиях автократии не работает. Это работает в демократии, с демократами, где есть общественное мнение, настоящее общественное мнение. А в России больше нет подлинного общественного мнения,

– сказал Верхофстадт в Европарламенте.

Он также назвал запрет на импорт угля и отключение части российских банков от Swift "бессмысленным". По его мнению, российским олигархам удастся обойти санкции или лишиться лишь незначительной части своих денег.

"Мы должны взяться за 6000 человек из окружения Путина. Настоящих людей, которые работают с Путиным. И мы имеем список. Алексей Навальный, фонд Навального сделали список из 6000 человек", – подчеркнул он.

Кто из окружения Путина может попасть под санкции

Ранее СМИ сообщали, что ЕС обсуждает введение санкций против:

российского алюминиевого магната Олега Дерипаски,

крупнейшего производителя золота в России Саида Керимова, контролирующего ПАО "Полюс",

генерального директора "Сбербанка" и советника Путина, уже находящегося под санкциями США и Великобритании Германа Грефа.

Добавим, что накануне союзники Украины ввели санкции против детей Путина. Под ограничения попали и жена и дочери Лаврова, а также члены Совбеза России, Медведев и Мишустин.

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