Объявления о продаже элитных украинских гробов публикуют на российских сайтах. Там гробы позиционируют как элитный импортный товар.

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Модель "Патриот" с российской символикой, двукрышковая из ценных пород дерева. Производство: Украина,

– говорится в описании товара.

Элитные гробы изготавливают из таких пород:

сосна;

ольха розовая;

тополь;

десна.

Ручки гробов – на бронзовых креплениях. Также для отделки гробов используют сусальное золото.

Гробы "Патриот" продают в России / Скриншот "РБК-Украина"

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