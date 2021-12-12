Стихийные захоронения обнаружили около линий разграничения в 3 населенных пунктах. Из них два с ограниченным доступом.

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Где обнаружили стихийные захоронения

Волонтеры нашли стихийные захоронения в Старомарьевке, Песках и Опытном в Донецкой области. Эти факты, по словам Игоря Сосонского, проверены.

Сосонский заявил, что в захоронениях нашли людей, погибших в результате боевых действий, то есть из-за взрывов или ранения обломками или из-за пожаров. Также есть случаи захоронения людей, смерть которых была естественной.

Например, смерть от обломка, попавшего в голову. Этого человека похоронили в воронке из-под снаряда во дворе. Еще один случай – смерть от остановки сердца. Похоронили этого человека также во дворе. Последний зафиксированный нами случай – это смерть в результате бытового пожара. К сожалению, в этот населенный пункт не выехали службы экстренной помощи и службы, которые должны были зафиксировать факт смерти. Местные жители были вынуждены похоронить этого человека без документов. Такой случай также считается стихийным погребением,

– рассказал Сосонский.

Юрист подчеркнул, что таких случаев немало, однако сказал, что ни один человек не имеет права покончить с жизнью таким образом.

Заметьте! Стихийными захоронениями считают те погребения, которые не зафиксированы органами власти и не оформлены должным образом.

Война на Донбассе: последние новости

Боевики на Донбассе продолжают цинично нарушать режим прекращения огня. 9 декабря в результате обстрелов 2 украинских защитника получили ранения. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

11 декабря ранение получил еще один защитник. Сейчас он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

В ноябре в Киеве задержали руководителя донецкой пыточной "Изоляция". Однако, по данным Офиса генпрокурора, на оккупированных территориях есть по меньшей мере 200 пыточных.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Павлу Пивоваренко, погибшему под Иловайском в 2014 году.

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