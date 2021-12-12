Стихийные захоронения обнаружили около линий разграничения в 3 населенных пунктах. Из них два с ограниченным доступом.
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Где обнаружили стихийные захоронения
Волонтеры нашли стихийные захоронения в Старомарьевке, Песках и Опытном в Донецкой области. Эти факты, по словам Игоря Сосонского, проверены.
Сосонский заявил, что в захоронениях нашли людей, погибших в результате боевых действий, то есть из-за взрывов или ранения обломками или из-за пожаров. Также есть случаи захоронения людей, смерть которых была естественной.
Например, смерть от обломка, попавшего в голову. Этого человека похоронили в воронке из-под снаряда во дворе. Еще один случай – смерть от остановки сердца. Похоронили этого человека также во дворе. Последний зафиксированный нами случай – это смерть в результате бытового пожара. К сожалению, в этот населенный пункт не выехали службы экстренной помощи и службы, которые должны были зафиксировать факт смерти. Местные жители были вынуждены похоронить этого человека без документов. Такой случай также считается стихийным погребением,
– рассказал Сосонский.
Юрист подчеркнул, что таких случаев немало, однако сказал, что ни один человек не имеет права покончить с жизнью таким образом.
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