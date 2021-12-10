Пивоваренко также посмертно наградили орденом "Золотая Звезда". Соответствующий указ президент подписал 10 декабря.

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За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пивоварненко Павлу Васильевичу,

– говорится в указе.

Что известно о Павле Пивоваренко

Источник: Википедия

Герой Украины родился в семье военного в городе Радомышль Житомирской области. После 8 класса он пошел учиться в суворовское училище в Беларусь, затем поступил в Харьковское гвардейское высшее командное танковое училище, а дальше – в Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Пивоваренко командовал танковыми подразделениями – от взвода до батальона. Он был заместителем командира 30-й ОМБр.

Когда началась война на Донбассе, военного назначили исполняющим обязанности командира 51-й ОМБр. В то время он участвовал в освобождении Северодонецка, Лисичанска, Попасной и еще ряда населенных пунктов.

38-летний Пивоваренко погиб под Иловайском 29 августа 2014 года. Боевая машина пехоты, на которой передвигался военный, отбивалась от врага до последнего. Согласно расследованию журналиста Ярослава Тинченко, именно группа Пивоваренко уничтожила технику 21-й мотострелковой бригады России под Александровкой.

Тело героя нашли на Кушугумском кладбище под Запорожьем. 22 июля 2016 года с Пивоваренко попрощались в Киеве и перехоронили на Лукьяновском кладбище.

Кстати, у воина остались жена, тоже военная, и двое сыновей.

Обратите внимание! 17 июня 2016 года бойца посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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