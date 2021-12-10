Півоваренка також посмертно нагородили орденом "Золота Зірка". Відповідний указ президент підписав 10 грудня.
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За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Півоварненку Павлу Васильовичу,
– мовиться в указі.
Що відомо про Павла Півоваренка
Джерело: Вікіпедія
Герой України народився у сім'ї військового в місті Радомишль Житомирської області. Після 8 класу він пішов вчитися у суворовське училище в Білорусь, згодом вступив у Харківське гвардійське вище командне танкове училище, а далі – у Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Півоваренко командував танковими підрозділами – від взводу до батальйону. Він був заступником командира 30-ої ОМБр.
Коли почалася війна на Донбасі, військового призначили виконувачем обов'язки командира 51-ої ОМБр. У той час він брав участь у звільненні Сіверськодонецька, Лисичанська, Попасної та ще низки населених пунктів.
38-річний Півоваренко загинув під Іловайськом 29 серпня 2014 року. Бойова машина піхоти, на якій був військовий, відбивалася від ворога до останнього. Згідно з розслідуванням журналіста Ярослава Тинченка, саме група Півоваренка знищила техніку 21-ї мотострілецької бригади Росії під Олександрівкою.
Тіло героя знайшли на Кушугумському цвинтарі під Запоріжжям. 22 липня 2016 року з Півоваренком попрощалися у Києві та переховали на Лук'янівському кладовищі.
До речі, у воїна залишилися дружина, яка також військова, та двоє синів.
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