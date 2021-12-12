Стихійні поховання виявили біля ліній розмежування у 3 населених пунктах. З них 2 з обмеженим доступом.

Зверніть увагу На Донбасі бойовики поранили українського військового

Де виявили стихійні поховання

Волонтери знайшли стихійні поховання в Старомар'ївці, Пісках та Опитному на Донеччині. Ці факти, за словами Ігоря Сосонського, є перевіреними.

Сосонський заявив, що в похованнях знайшли людей, які загинули внаслідок бойових дій, тобто через вибухи чи поранення уламками, чи через пожежі. Також є випадки поховання людей, смерть яких була природною.

Наприклад, смерть від уламка, що потрапив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда в подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Похоронили цю особу також у подвір’ї. Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням,

– розповів Сосонський.

Юрист наголосив, що таких випадків чимало, однак наголосив, що жодна людина не має права закінчити життя таким чином.

Зауважте! Стихійними похованнями вважають ті заховання, які не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином.

Війна на Донбасі: останні новини

Бойовики на Донбасі продовжують цинічно порушувати режим припинення вогню. 9 грудня унаслідок обстрілів 2 українських захисників отримали поранення. Обох госпіталізували у стані середньої важкості.

11 грудня поранення отримав ще один захисник. Зараз він у лікарні в задовільному стані.

У листопаді в Києві затримали керівника донецької катівні "Ізоляція". однак, за даними Офісу генпрокурора, на окупованих територіях є щонайменше 200 катівень.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Павлу Півоваренку, який загинув під Іловайськом у 2014 році.

До теми пропонуємо випуск програми "Антидот" про етноцид на Донбасі: дивіться відео