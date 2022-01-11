Оголошення про продаж елітних українських трун публікують на російських сайтах. Там домовини позиціюють як елітний імпортний товар.
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Модель "Патріот" з російською символікою, двокришкова з цінних порід дерева. Виробництво: Україна,
– мовиться в описі товару.
Елітні труни виготовляють з таких порід:
- сосна;
- вільха рожева;
- тополя;
- ясен.
Ручки домовин – на бронзових кріпленнях. Також для оздоблення трун використовують сусальне золото.
Труни "Патріот" продають у Росії" / Скриншот "РБК-Україна"
Скандал у морзі в Харкові
- Влітку 2021 року у Харкові спалахнув скандал через світлини з "Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи" на вулиці Дмитрівській.
- На оприлюднених кадрах видно, що у приміщеннях – антисанітарія, а тіла лежать на підлозі.
- Зазначено, що світлини анонімно оприлюднив працівник установи. Він обурений тим, що відбувається у морзі.
- Автор фото зауважив, що "ті жахи, які відбуваються в Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи, складно уявити в нашому 21 столітті".