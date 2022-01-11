Оголошення про продаж елітних українських трун публікують на російських сайтах. Там домовини позиціюють як елітний імпортний товар.

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Модель "Патріот" з російською символікою, двокришкова з цінних порід дерева. Виробництво: Україна,

– мовиться в описі товару.

Елітні труни виготовляють з таких порід:

сосна;

вільха рожева;

тополя;

ясен.

Ручки домовин – на бронзових кріпленнях. Також для оздоблення трун використовують сусальне золото.

Труни "Патріот" продають у Росії" / Скриншот "РБК-Україна"

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