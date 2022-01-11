Оголошення про продаж елітних українських трун публікують на російських сайтах. Там домовини позиціюють як елітний імпортний товар.

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Модель "Патріот" з російською символікою, двокришкова з цінних порід дерева. Виробництво: Україна,
– мовиться в описі товару.

Елітні труни виготовляють з таких порід:

  • сосна;
  • вільха рожева;
  • тополя;
  • ясен.

Ручки домовин – на бронзових кріпленнях. Також для оздоблення трун використовують сусальне золото.

Українці продають в Росію елітні труни

Труни "Патріот" продають у Росії" / Скриншот "РБК-Україна"

Скандал у морзі в Харкові

  • Влітку 2021 року у Харкові спалахнув скандал через світлини з "Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи" на вулиці Дмитрівській.
  • На оприлюднених кадрах видно, що у приміщеннях – антисанітарія, а тіла лежать на підлозі.
  • Зазначено, що світлини анонімно оприлюднив працівник установи. Він обурений тим, що відбувається у морзі.
  • Автор фото зауважив, що "ті жахи, які відбуваються в Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи, складно уявити в нашому 21 столітті".