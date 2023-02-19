Также изделие может быть дроном-камикадзе, взрывающимся по нажатию кнопки. Изобретатели рассказали ТСН, что создали по просьбе знакомых украинских военных, информирует 24 Канал.

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Что известно о дроне, который создали в Ивано-Франковской области

Роман Боринец и Владимир Муссур – кумовья, которые откликнулись на просьбы знакомых бойцов и разработали эффективное средство перевозки грузов в боевых условиях: боекомплектов, воды, продуктов и других предметов.

Прибор управляется дистанционно, оснащен видеокамерой. Фронтовым бездорожьем может двигаться со скоростью до 20 километров в час и перевозить до 200 килограммов груза,

– говорится в сообщении.

Роботизированную платформу собрали на четырех колесах от мотоцикла, оснащена камерой ночного видения и системой дистанционного управления. Управляют прибором с помощью привода от гаражных ворот, автономность снабжают аккумуляторы от электровелосипедов.

"Он рассчитан на болото, полностью полевую дорогу. Начинить взрывчаткой, вперед, кнопочкой бах и все. Сюда можно начинить 200 килограммов взрывчатки", – рассказал Владимир.

Изделие производили 2 месяца. Первый экземпляр на днях отправят на фронт. Затем изобретатели будут ждать отзывов от военных, чтобы усовершенствовать прибор.

Пока же собирают запчасти на следующий экземпляр, которым можно было бы еще и эвакуировать раненых.

Что известно об изобретателях

Роман Боринец и Владимир Муссур – друзья детства и кумовья. Когда началась полномасштабная война, начали вместе волонтерить.

Роман – спасатель и хорошо разбирается в автоделе, поэтому ремонтирует машины ВСУ. Владимир – свадебный оператор, поэтому занялся электроникой для наших бойцов. Сначала сделал автомобильный прибор ночного видения, который значительно дешевле промышленного тепловизора. На фронте уже более 2 тысяч таких устройств работают на победу.

Украина разработала дроны, противодействующие вражеской ПВО

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что Украина создала беспилотник, который:

более технологичный, чем иранский Shahed;

может эффективно ухудшать работу российских средств ПВО среднего и малого эшелона.

Также известно, что украинский дрон значительно больше по размерам от иранского, с мощной боевой частью, чем Shahed 131 и Shahed 136. По сравнению с иранской номенклатурой, украинский БПЛА больше похож на дрон Arash. Подробнее о выборе читайте за ссылкой.