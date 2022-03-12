И украинцы, и россияне бегут от ада

Ну да. Русские и украинцы хоть в чем-то едины. Все бегут. Одни бегут от чисто физического ада.

Когда русский маньяк, на словах обожающий Украину по самое не могу, на деле, как и положено маньяку, занимается ее истреблением.

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Русские бегут от ада Путина

Русские бегут от морального ада, который им устроил тот же маньяк. Ад, позор, презрение, изоляция. Кто не может бежать, тот мечтает. Это те, с которыми не удалась кастрация мозга. Они мечтают.

Два народа изгнал. Здоровую часть своего и соседний.

В соседнем тоже не всех, конечно. Остались защитники, остались принципиальные, остались кто не может физически. Но принцип – бежать – он общий.

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Изгнание беса, оно тоже должно случиться двумя народами. Соседним и здоровой частью своего. Не без поддержки мировой общественности. Или он всех, или все его. Третьего не дано.

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