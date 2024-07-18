Украина и Россия провели совместный опрос освобожденных из плена, но договорились не разглашать ответы. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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В каких условиях содержат пленных

Опрос военнопленных с обеих сторон провели после обмена 17 июля.

У нас впервые приехали два сотрудниками моей контрвизави Москальковой, были два мои представители. Они сначала пообщались с украинскими военнопленными, которые возвращались из российского плена, потом пообщались с российскими военнопленными, которые возвращались из украинского специально созданного лагеря для российских военнопленных,

– рассказал Лубинец.

По его словам, российские военнопленные не просто говорили о выполнении Украиной всех Женевских договоренностей, но и напрямую рассказывали, каким образом оказывалась медицинская помощь, как им давали возможность звонить своим родным.

Зато украинские военнопленные... когда увидели моих представителей, они поняли, что все произойдет, то есть уже можно более-менее рассказывать, что на самом деле там происходило,

– сказал уполномоченный Верховной Рады.

Дмитрий Лубинец отметил, что в России должно в корне измениться отношение к украинским военнопленным. По его словам, даже самым российским представителям было трудно документировать то, что рассказывали украинцы о пребывании во вражеском плену.

Напомним, 17 июля из российского плена вернули еще 95 защитников. Среди них есть воины ВСУ, Национальной гвардии, теробороны и пограничники. Все освобожденные на этот раз – мужчины: 88 рядовых и сержантов и 7 офицеров.