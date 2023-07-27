Командир 4 роты 47 бригады Николай Мельник прокомментировал ситуацию с подсчетом потерь на фронте. В частности, он рассказал о том, как руководство бригад пытается спасти жизнь наших воинов.

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Потери на фронте всегда важны. Украина считает не только убитых окупантов, но и своих воинов. Но, к сожалению, все эти данные неточные.

Существует очень тонкая грань между сохранением солдата и неумением им управлять. Конечно, военный может начать паниковать, скажет, что по нас стреляют, мы погибнем, но здесь нужно адекватно оценить возможности и отметить: "Спокойно, не все так страшно, сейчас мы им дадим взбучку",

– прокомментировал Николай Мельник.

Это очень тонкая грань. Ведь можно идти на поводу у солдата и потерять управление целой ротой, а можно взять ответственность на себя и контролировать ситуацию.

Я всегда говорил своим подчиненным: "Ты не умнее той должности, на которой находишься". Если ты солдат, то должен выполнять только свою работу. Собственную ответственность я никогда не переведу на другого человека,

– рассказал он.

Также командир добавил, что если есть приказ штурмовать город, пока есть возможность, техника, люди, средства, которыми можно воевать, то территория будет отвоевываться. Это не значит, что все полегут к передней атаке. Это означает, что приказ интерпретируется к ситуации в конкретной роте.

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В ВСУ командиры всегда учитывают потери. Но иногда появляется самодурство.

К примеру, офицер доложил, что продвигаться дальше нет возможности, стоит закрепиться на текущем месте, потому что появится много потерь. В ответ он слышит возражение, что нужно продвигаться. Из-за таких ситуаций многие офицеры погибают. Им не позволяет совесть отправить солдат на смерть и потому они решают подставить себя под шары, – говорит Николай Мельник.

Украинские военные – герои. Они каждый день идут на встречу смерти, громко смеясь ей в лицо. Все для того, чтобы Украина существовала.

Следует отметить, что по состоянию на 27 июля украинские военные уже ликвидировали 244 270 россиян.