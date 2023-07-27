Командир 4 роти 47 бригади Микола Мельник прокоментував ситуацію із підрахунком особових втрат на фронті. Зокрема, він розповів про те, як керівництво бригад намагається врятувати життя наших воїнів.

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Втрати на фронті завжди важливі. Україна рахує не лише вбитих окупантів, а й своїх воїнів. Але, на жаль, усі ці дані неточні.

Існує дуже тонка грань між збереженням солдата і невмінням ним керувати. Звісно, військовий може почати панікувати, скаже, що по нас стріляють, ми загинемо, але тут треба адекватно оцінити можливості та зазначити: "Спокійно, не все так страшно, зараз ми їм дамо прочухана",

– прокоментував Микола Мельник.

Це дуже тонка грань. Адже можна йти на поводу у солдата та втратити керування цілою ротою, а можна взяти відповідальність на себе та контролювати ситуацію.

Я завжди казав своїм підлеглим: "Ти не розумніший тієї посади, на якій знаходишся". Якщо ти солдат, то маєш виконувати лише свою роботу. Власну відповідальність я ніколи не перекладу на іншу людину,

– розповів він.

Також командир додав, що, якщо є наказ штурмувати місто доки є можливість, техніка, люди, засоби, якими можна воювати, то територія буде відвойовуватися. Це не значить, що всі поляжуть до фронтальної атаки. Це означає, що наказ інтерпретують до ситуації в конкретній роті.

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У ЗСУ командири завжди зважають на втрати. Але іноді з'являється самодурство.

Наприклад, офіцер доповів, що просуватися далі немає можливості, варто закріпитися на поточному місці, тому що з'явиться багато втрат. У відповідь він чує заперечення, що треба просуватися. Через такі ситуації багато офіцерів гинуть. Їм не дозволяє совість відправити солдатів на смерть і тому вони вирішують підставити себе під кулі, – говорить Микола Мельник.

Українські військові – герої. Вони щодня йдуть на зустріч смерті, голосно сміючись їй в лице. Усе заради того, щоб Україна існувала.

Варто зазначити, що станом на 27 липня українські військові вже ліквідували 244270 росіян.