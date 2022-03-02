Жители Каменец-Подольского и исторического региона Подолья записали видео, чтобы россияне знали, что там будут стоять до нашей победы.

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На видео также можно увидеть военных, сотрудников полиции и спасателей.

Эта крепость неподвижно стоит уже 1000 лет. Пережила не одну орду. Выстояла она – выстоим и мы,

– заявили они.

Украинцы никогда не сдаются. Слава Украине!

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