Жителі Кам'янця-Подільського та історичного регіону Поділля записали відео, щоб росіяни знали, що там стоятимуть до нашої перемоги.

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На відео також можна побачити військових, працівників поліції та рятувальників.

Ця фортеця непорушно стоїть вже 1000 років. Пережила не одну орду. Вистояла вона – вистоїмо і ми,

– заявили вони.

Українці ніколи не здаються. Слава Україні!



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