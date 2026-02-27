Вместе с е-рецептом украинцы смогут видеть самые дешевые варианты лекарств, – Свириденко

В Украине вместе е-рецептом граждане смогут видеть информацию о трех самых дешевых вариантах необходимых лекарств в Национальном каталоге цен.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как изменится продажа лекарств?

Юлия Свириденко рассказала, что сейчас правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и даст возможность людям выбирать самый выгодный вариант.

По ее словам, новая функция будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к е-рецепту, которую можно получить у врача.

Это поможет выбрать лекарства в соответствии со своим бюджетом и не доплачивать за бренд. В каталоге вы увидите все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта препаратов по самой низкой цене,

– добавила премьер-министр.

Согласно нововведениям, по меньшей мере один из вариантов лекарств обязательно должен быть в наличии в любой аптеке.

Отмечается, что на первом этапе функция доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, покупаемых за собственные средства. В дальнейшем, как заверила Свириденко, решение будет масштабироваться на другие препараты.

Важно! Национальный каталог содержит предельные цены, то есть аптеки не могут продавать лекарства дороже указанной суммы. Ознакомиться с каталогом цен можно по ссылке.

