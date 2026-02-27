Вместе с е-рецептом украинцы смогут видеть самые дешевые варианты лекарств, – Свириденко
- Е-рецепт в Украине будет содержать информацию о трех самых дешевых вариантах лекарств в Национальном каталоге цен.
- Функция будет доступна через QR-код на бумажной памятке к е-рецепту, и по меньшей мере один из вариантов лекарств должен быть в наличии в аптеках.
В Украине вместе е-рецептом граждане смогут видеть информацию о трех самых дешевых вариантах необходимых лекарств в Национальном каталоге цен.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Читайте также Можно будет купить на заправках: Кабмин повышает доступность лекарств
Как изменится продажа лекарств?
Юлия Свириденко рассказала, что сейчас правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и даст возможность людям выбирать самый выгодный вариант.
По ее словам, новая функция будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к е-рецепту, которую можно получить у врача.
Это поможет выбрать лекарства в соответствии со своим бюджетом и не доплачивать за бренд. В каталоге вы увидите все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта препаратов по самой низкой цене,
– добавила премьер-министр.
Согласно нововведениям, по меньшей мере один из вариантов лекарств обязательно должен быть в наличии в любой аптеке.
Отмечается, что на первом этапе функция доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, покупаемых за собственные средства. В дальнейшем, как заверила Свириденко, решение будет масштабироваться на другие препараты.
Важно! Национальный каталог содержит предельные цены, то есть аптеки не могут продавать лекарства дороже указанной суммы. Ознакомиться с каталогом цен можно по ссылке.
Украинцы также могут бесплатно пройти обследование
В Украине с 31 января начала работу государственная программа "Скрининг здоровья 40+", которая предоставляет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья на ранних этапах.
Приглашения будут поступать всем гражданам старше 40 лет по одинаковому принципу - через 30 дней после дня рождения.
Для участия в программе необходимо подтвердить готовность в приложении "Дія", после чего средства для оплаты медицинского обследования зачислят на Дія.Карту в течение семи дней.