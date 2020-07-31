Власти предлагают законопроект, по которому работники смогут самостоятельно выбрать, в какой день взять выходной. То есть отдельным религиозным праздникам предоставят статус государственного.

Согласно законопроекту, работодателю предлагается давать выходной работнику в день праздника, который он отмечает, информируют на сайте президента Украины.

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Соответствующий указ №303 / 2020 президент подписал 30 июля.

Какие праздники получат статус государственного:

Рамазан-Байрам (празднуют в канун начала месяца Рамадан – мусульманский месяц);

Курбан-Байрам (через 70 дней после Ураза-Байрам);

Песах (начинается в 14 день месяца Нисан – иудейский месяц. Продолжается 7 дней);

Рош-ха-Шана (отмечается 1 и 2 Тишрей – еврейский месяц, как правило, приходится на конец сентября);

Ханука (начинается 25 Хаслева – еврейский месяц);

Пасха христиан западного обряда (обычно отмечается за неделю до православной Пасхи).

"Согласно Конституции, Украина является демократическим и правовым государством, которое гарантирует соблюдение основных прав человека. Одним из них является право на свободу мировоззрения и вероисповедания", – отметил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Жовква.

По словам чиновника, в Украине есть много представителей разных религиозных общин. Теперь они смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений традиций.