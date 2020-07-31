Влада пропонує законопроект, за яким працівники зможуть самостійно обрати, у який день взяти вихідний. Тобто окремим релігійним святам нададуть статус державного.

Згідно із законопроєктом, роботодавцю пропонується давати вихідний працівнику у день свята, яке він відзначає, інформують на сайті президента України.

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Відповідний указ №303/2020 президент підписав 30 липня.

Які свята отримають статус державного:

Рамазан-Байрам (святкують у переддень початку місяця Рамадан – мусульманський місяць);

Курбан-Байрам (через 70 днів після Ураза-Байрам);

Песах (починається в 14 день місяця Нісан – іудейський місяць. Триває 7 днів);

Рош-Гашана (відзначають 1 та 2 тішрею – єврейський місяць, зазвичай, припадає на кінець вересня);

Ханука (починається 25 кіслева – єврейський місяць);

Великдень християн західного обряду (зазвичай відзначається за тиждень перед православним Великоднем).

"Відповідно до Конституції, Україна є демократичною та правовою державою, яка гарантує дотримання основоположних прав людини. Одним з них є право на свободу світогляду та віросповідання", – наголосив заступник керівника Офісу президента Андрій Жовква.

За словами чиновника, в Україні є багато представників різних релігійних громад. Тепер вони зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без порушень традицій.