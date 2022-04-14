Украинцы снова могут сдавать экзамены на права категории "В"

Из-за военного состояния сдача экзаменов вождения на категорию "В" в Украине была приостановлена. Теперь наши граждане снова могут получать права после прохождения практического экзамена.

Сервисные центры МВД возобновили прием практических экзаменов на категорию "В". Все маршруты согласованы с военными администрациями.

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Изменения в экзамене

Сообщается, что на период военного положения практический экзамен было решено упростить в один этап. В частности, для открытия категории "В" и других категорий экзамен будет проходить только на дорогах общего пользования, без упражнений на автоплощадке.

Экзамен на автоплощадке будут сдавать водители категорий "A1", "A" и "B1". Записаться на экзамен можно обратившись в выбранный сервисный центр МВД.

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