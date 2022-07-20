Украинцы столкнулись с дефицитом питьевой воды из-за войны: кто и как помогает решать проблему

Уже почти 5 месяцев Украина опирается на российское военное нашествие, а ВСУ не только защищают нашу землю, но и отвоевывают метр за метром оккупированные россией территории.

В то время волонтеры и благотворительные фонды, украинские меценаты и международные гуманитарные организации направляют миллионы долларов США на обеспечение украинцев водой, чтобы спасти людей от жажды и предотвратить вспышки эпидемии.

"Разрушение инфраструктуры городов и канализационных сетей обуславливает приостановку водоснабжения и загрязнения воды. Подрывы дамб во время боев приводят к изменению уровня грунтовых вод и нарушению природного гидробаланса. Следствие – дефицит питьевой воды, прежде всего на юге, в регионах и без того небогатых водными ресурсами", – отмечается в материале издания.

По оценкам гуманитарных организаций, почти 14 млн человек в Украине не имеют доступа к безопасной воде для питья и быта. Международные компании и разные страны предоставляют технические ресурсы и современные химические реагенты, которые спасают украинцев от жажды и предотвращают вспышки эпидемии.

Датская Aarsleff передала Украине на сумму более 400 тысяч евро оборудование для восстановления водоснабжения в Харьковской, Сумской, Донецкой и других областях. Благодаря Фонду семьи Довгих "Можем вместе" во многих регионах Украины люди получат 12 миллионов литров пригодной для питья воды, очистив ее современными реагентами австрийской компании BASU. Имея личный контакт с ее основателем Хербертом Вандлом, Фонд семьи Довгих привез и передал реагенты Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для распространения в местах, где наиболее острая потребность.

Украинская сеть всемирно известной филантропической организации Rotary International включает в пакеты гуманитарной помощи препараты для обеззараживания воды, в том числе входящие в аптечки по стандартам НАТО. Украинская сеть Rotary International направила более полумиллиона долларов США на закупку фильтров стоимостью от сотен до тысяч долларов, которые снабдили питьевой водой не менее 100 тысяч человек по всей стране.

В наиболее бедных водными ресурсами Николаеве и Одессе журналисты насчитали десятки гуманитарных инициатив, призванных обеспечить людей водой. Центры раздачи чистой воды с емкостями по 20 тысяч литров, 14 объектов социальной инфраструктуры и городская больница скорой помощи Николаева располагают системами очистки воды от БФ Soborna Ukraine, БФ CEO Club, Ukraine-Hilfe Berlin eV, ОО "SaveDnipro".

Украинское подразделение Международного Общества Красного Креста, ООН и Япония предоставляют крупным городам юга Украины ресурсы для создания центров выдачи воды, ее добычи, транспортировки, очистки и хранения запасов на десятки тысяч литров.