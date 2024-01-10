Большинство заключенных составляют именно украинцы, всю жизнь прожившие в Луганской области – но после прихода оккупантов они стали считаться "иностранцами". Также в тюрьмах находится много людей, военнопленных – их там содержат незаконно.
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Украинцы в плену "русского мира"
Активисты получили доступ к большому массиву данных о карательной системе так называемой ЛНР. Она, в том числе, содержит данные об иностранцах, находящихся в тюрьмах в Луганской области. По информации многолетнего руководителя так называемой пенитенциарной системы Алексея Череповского, в Луганской области удерживают 2101 иностранного гражданина.
"Иностранцы" в абсолютной своей массе – это граждане Украины, которые родились и всю жизнь живут в Луганской области. Однако в этом списке есть и белорусы, азербайджанцы, армяне, грузины, казахи и другие.
Также полученная "Кибер Сопротивлением" информация содержит данные о наполняемости конкретных исправительных заведений. В частности, в Алчевской колонии половина удерживаемых больна туберкулезом, в Селезновской содержат женщин, а Краснолуцкая — считается "зоной для политических".
В Краснолуцкой колонии более трех десятков человек осуждены по статьям о государственной измене или шпионаже. Большинство таких осужденных – бывшие члены бандформирований "ЛНР" или чиновники оккупационной администрации. Все они в свое время попали под "чистку". Также значительная часть удерживаемых — это те, в отношении которых нет даже фейковых приговоров. Это, к примеру, могут быть военнопленные.
Россия похищает украинцев
- Кроме постоянных репрессий взрослых украинцев на оккупированных территориях, Россия не дает покоя детям. Кремль стремится стереть национальную идентичность малышей, похищая и вывозя их на территорию страны-агрессоры. В частности, недавно Путин подписал приказ, который будет присваивать похищенным украинским детям гражданство России.
- Присвоение детям гражданства России производится для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории. Таким образом, в России может не остаться украинских детей – их могут принудительно сделать россиянами.
- Также так называемое "перевоспитание" проходит непосредственно на оккупированных территориях. Некоторые воспитатели приобщаются к идеологической обработке малыша. Например, они рассказывают о "большой" истории государственной символики оккупантов или же заставляют делать аппликации с российским флагом.