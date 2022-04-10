Украинцы умирают от пуль в затылок сразу, а российская экономика от санкций – постепенно

Общая усталость, которая есть у всех нас, провоцирует на отчаяние и злобу, в том числе и на отчаяние от неспешных темпов экономического уничтожения России, которая все еще держится.

Работают ли санкции

Ну, как так, – месяц санкций, а в России еще не произошло переворота, они еще не едят бересту и Путин все еще сидит в своем бункере. Более того, рубль стабилен, банки не обанкротились. Неужели санкции не действуют или Запад их имитирует?

Читайте также Запад может забить гвоздь в гроб российской экономики: что им станет

"Зрада"? Нет. Всё не так. Санкции работают. Просто у России еще есть ресурсы для того, чтобы их действие не вылезало наружу. Они проедают запас прочности и лишь постепенно погружаются в бездну. Хорошая новость заключается в том, что вся эта имитация стабильности очень дорого стоит.

Почему держится рубль

Санкции против финансовой системы есть, но рубль все еще стабилен. Мы хотим видеть рубль по 200 или по 300, или вообще его не видеть, Байден говорит о рубле по 200, а тот, гад, держится на довоенном уровне.

Не повод ли для отчаяния? Нет. Потому что это очень дорого стоит для российской экономики, держать рубль без изменений, показывая призрачную стабильность, будь то российские граждане по приказу Путина или Путин в попытке Набибулиной прикрыть свой зад.

Это только сейчас прямо обошлось России в 40 миллиардов долларов резервов. А еще много непрямых последствий от очень жесткой политики, концлагеря в экономике, которую ввели, чтобы удержать курс рубля.

Вспомните, что вытворяли "лучшие экономисты современности" – экономист Янукович и старший экономист Азаров, когда держали курс гривны по 8 ради благосклонности граждан. Они истощили экономику и этим только усугубили кризис.

За все нужно платить. Особенно в такой сложной системе как современная экономика. Поддержание искусственного курса – это не лечение проблемы, а принятие морфия вместо лекарства.

Почему нет "банкопада"

Уже добавили и "Сбербанк" (крупнейший банк России) в список попавших под сильнейшие санкции финучреждений.

Но ведь нет банкопада. Да, нет. И за это заплатит российский бюджет, который будет тратить десятки миллиардов долларов на поддержание стабильности банковской системы, которую санкции сделали токсичными.

Рекапитализация русских банков неизбежна. Они держатся на масштабном рефинансировании.

И это очень дорого. И это только для того чтобы удерживать стабильность. О развитии под такими санкциями в технологическом мире просто невозможно говорить.

Почему держится экономика агрессора

Тысячи или миллионы производственных цепочек нарушены из-за тотальной изоляции России. Да, есть запасы на складах, что позволяет имитировать, что сейчас все в порядке. Но так долго не будет продолжаться.

Запасы на исходе. И уже скоро они не смогут найти то, что импортировать нельзя.

И не говорите мне о контрабанде. Контрабанда – это маленький ручей по сравнению с большой рекой нормальной экономической деятельности.

А остальные склады уже будут забиты тем, что нельзя экспортировать. Но внутри страны это не нужно.

Где, блин, дефолт?

Еще нет санкций на нефть (кроме американских) – Европа не отважилась на нефтяное эмбарго, но в Татарстане уже останавливает работу нефтеперерабатывающий комплекс из-за затоваривания.

Да, они уже не заплатили по собственным долгам. Но официального дефолта следует ждать 30 дней.

Война – это марафон. И экономическая война тоже. Санкции – это не фейерверк, это пресс. Особенно в случае с Россией, которая держится из-за наличия запаса прочности, после нескольких десятилетий высоких цен на энергоносители.

Россия обречена

Да, это бесит. Но рацио говорит, что иначе и быть не могло.

Помните, Россия – это страна-фейк. И так во всем. В частности, в экономике. Потемкинская стабильность не изменяет прогнозы падения ВВП в этом году. Не случайно уже их премьер говорит, что это будет самое большое испытание для России за 30 лет. В те 30 лет, на которые припадает и дефолт 1998 года, и кризис 2008 года, и даже ужасные 90-е.

Они все понимают. И ничего поменять не могут. Они видят, что будет с их экономикой за 3, 6, 9 месяцев. И это влияет на их решение. Они не способны на жесты доброй воли, чтобы они там не говорили, но способны понимать уровень угрозы и пытаются избежать катастрофы.

Да. Это тяжело. Украинцы умирают от пуль в затылок сейчас и сразу, а российская экономика от санкций – постепенно. Да, нужно еще больше. Чтобы запас прочности российской экономики не пополнялся нефтедолларами. Но и мы должны быть готовы к долгой борьбе. И к тому, что чудес в мире не бывает. Кроме, конечно, чудес имени Вооруженных сил Украины.

А вот с российской экономикой чуда не произойдет. Она обречена. И каждая санкция, и каждая контрсанкция усугубляет тот кризис, к которому они приближаются. Не так быстро, как нам хотелось бы. К сожалению. Но необратимо, чтобы там не имитировалось в Москве.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: