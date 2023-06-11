Кроме того, митингующие призвали международные организации привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления и срочно оказать помощь пострадавшим. Говорится прежде всего об украинцах на оккупированных территориях Херсонщины, пишет 24 Канал.

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В Лионе прошла акция протеста

Отмечаем, что разрушив Каховскую ГЭС, Россия в очередной раз совершила военное преступление, нарушив нормы гуманитарного и экологического права. Это продолжение политики России по уничтожению гражданской и экономической инфраструктуры в Украине с целью нанесения максимальных человеческих и материальных потерь,

– сказал представитель украинской диаспоры Николай Кюзен.

Следует напомнить, что ситуация в Херсонской области катастрофическая: часть Херсона и 80 других населенных пунктов затоплены, ежедневно утопают люди и животные. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах доступ к питьевой воде стал крайне усложнен, они потеряли свои дома и имущество.

Украинцы призывают привлечь Россию к ответственности / Фото Софии Назаренко для 24 Канала

Таким образом, представители правозащитных организаций призывают международное сообщество оказывать давление на Россию, чтобы Украина получила доступ к левобережью Херсона для спасения местного населения.

"Призываем международное сообщество срочно принять все возможные меры для обеспечения доступа спасателей к затопленной территории на левом берегу Херсонской области. Российская федерация в очередной раз демонстрирует свою жестокость и безразличие к гражданскому населению на оккупированных ею территориях. Если немедленно не начать процесс эвакуации до сотен, если не тысяч", – подчеркивает активист.

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Россия убивает украинских детей

Каховская катастрофа представляет собой прямую угрозу для гражданского населения, особенно для детей. Кюзен напомнил, что украинские дети уже 15 месяцев лишены своих основных прав из-за российской агрессии.

С начала широкомасштабного вторжения в Украину оккупанты убили почти 500 детей и почти 1 000 получили ранения, часто с ампутацией одной или нескольких конечностей.

Более того, пока известно, что Россия похитила и депортировала почти 150 тысяч украинских детей.

Обратите внимание! Передача детей из одной группы в другую является деянием, имеющим признаки преступления геноцида, согласно статье II Конвенции 1948 г. о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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