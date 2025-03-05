Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Amnesty International. Российские власти систематически прибегают к пыткам, содержание без связи с внешним миром и других форм бесчеловечного обращения в отношении украинских военнопленных и гражданских заложников.

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Обращение России с украинскими пленными

Правозащитники отмечают, что отсутствие информации о местонахождении пленных способствует безнаказанному применению пыток, жестокого обращения и даже незаконных казней.

Систематическое содержание Россией украинских военнопленных и гражданских лиц без связи с внешним миром – это целенаправленная политика, направленная на дегуманизацию и заставляя их молчать, оставляя семьи в неизвестности о судьбе близких,

– заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Она отметила, что пытки происходят в условиях полной изоляции, а жертвы полностью зависимы от своих тюремщиков.

Это не серия изолированных случаев – это систематическая политика, которая грубо нарушает международное право,

– говорится в докладе.

Отчет Amnesty International базируется на интервью со 104 лицами, среди которых пятеро бывших военнопленных, родственники 38 военных и 23 пропавших без вести гражданских, 28 бывших задержанных лиц и их семьи, а также 10 российских военнопленных, которые находятся в Украине.

По данным правозащитников, большинство украинских военнопленных содержатся без какой-либо связи, а их семьи не получают никакой информации об их судьбе.

Кроме того, в докладе отмечается, что гражданские лица часто становятся жертвами насильственных исчезновений. Это часть давней российской практики произвольных арестов и пыток, направленной на запугивание населения оккупированных территорий. Amnesty International расценивает эти действия как преступления против человечности.