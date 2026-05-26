Более 20 тысяч украинцев могут находиться в плену России: в Раде рассказали о пытках над ними

Россия удерживает в плену еще тысячи украинцев. Среди них около 7 тысяч являются военными.

Об этом говорится в исследовании "Нарушение прав военнопленных на охрану здоровья и медицинское лечение: последствия, квалификации и перспективы", данные из которого опубликовала Елена Кондратюк, вице-спикер Верховной Рады. Результаты собраны среди украинских военных медиков, которые прошли через российский плен, и были вынуждены сами оказывать помощь другим раненым.

Что известно об украинцах в плену России?

Кроме около 7 тысяч украинских военнослужащих, в плену России находится по разным данным от 10 до 20 тысяч гражданских.

За все время Украине удалось вернуть уже более 9 048 украинцев. Большинство из них – военные.

Более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам и жестокому обращению.

Так, недавно страна-террористка вернула Украине 375 тел с признаками пыток и неоказания помощи.

Раны, которые оставляли гнить. Ампутации без обезболивания. Зубы, вырванные без анестезии пьяным персоналом. Снятие турникетов с раненых после теракта в Еленовке. Умышленное неоказание медицинской помощи как оружие,

– рассказала через что проходят украинцы в плену Елена Кондратюк.

Юридически все это – грубые нарушения ряда статей Женевской конвенции. Это военные преступления по статье 8 Римского статута.

В двух профильных резолюциях в октябре 2024 и в июне 2025 ПАСЕ назвала обращение с украинскими пленными систематическим и таким, что свидетельствует о государственной политике России.

"Депортация и похищение детей, массовые военные преступления, пытки пленных... Складывая пазлы в одну картинку, мы видим, что эта война – геноцидальная. Наша задача – собрать надлежащую доказательную базу, чтобы доказать это и привлечь виновных к ответственности", – отметила вице-спикер.

К слову, 24 Канал пообщался с азовцем "Расти" о 2,5 годах жизни в плену. Он поделился, что украинцев пытают под российский шансон, морят голодом и осуществляют психологическое давление.




