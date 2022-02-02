По данным международного опроса, 57% населения мира удовлетворены собственной жизнью, а 13% – нет. В то же время 28% не испытывают ни удовлетворения, ни недовольства по поводу собственного положения.

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Самые счастливые и несчастные нации

Самыми счастливыми считают себя граждане:

Колумбии,

Казахстана,

Албании,

Эквадора,

Малайзии.

Опрос проводился в течение октября – декабря 2021 года. То есть, еще до того, как в Казахстане начались массовые протесты. Кстати, 43% казахов верили, что 2022 год станет лучше предыдущего.

Самыми несчастными чувствуют себя жители:

Ганы,

Афганистана,

Гонконга,

Ирака,

России.

Кроме того, жители Европы, в частности восточной ее части, являются наиболее пессимистичными по отношению к будущему.

Что украинцы думали о 2022 годе

38% считали, что новый год будет хуже,

25% – 2022 год станет лучше предыдущего,

25% – все останется без изменений.