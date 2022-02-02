По данным международного опроса, 57% населения мира удовлетворены собственной жизнью, а 13% – нет. В то же время 28% не испытывают ни удовлетворения, ни недовольства по поводу собственного положения.
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Самые счастливые и несчастные нации
Самыми счастливыми считают себя граждане:
- Колумбии,
- Казахстана,
- Албании,
- Эквадора,
- Малайзии.
Опрос проводился в течение октября – декабря 2021 года. То есть, еще до того, как в Казахстане начались массовые протесты. Кстати, 43% казахов верили, что 2022 год станет лучше предыдущего.
Самыми несчастными чувствуют себя жители:
- Ганы,
- Афганистана,
- Гонконга,
- Ирака,
- России.
Кроме того, жители Европы, в частности восточной ее части, являются наиболее пессимистичными по отношению к будущему.
Что украинцы думали о 2022 годе
- 38% считали, что новый год будет хуже,
- 25% – 2022 год станет лучше предыдущего,
- 25% – все останется без изменений.
Что известно об опросе
Международный опрос провела международная ассоциация Gallup в период с октября по декабрь 2021 года. Выборочная совокупность составляет 41 560 респондентов из 44 стран мира. Опрос проводился с использованием метода интервью face-to-face, телефонных интервью (CATI) и онлайн. Теоретическая погрешность составляет 3 – 5%.
В Украине исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Опрос проходил 2 – 11 декабря 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Выборочная совокупность составляет 2003 респондента.