За даними міжнародного опитування, 57% населення світу задоволені власним життям, а 13% – ні. Водночас 28% не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо власного становища.
Рекомендуємо Що робити, якщо "криє" на тлі загрози війни: важливе інтерв'ю з психотерапевтом
Найщасливіші та найнещасніші нації
Найщасливішими себе вважають громадяни:
- Колумбії,
- Казахстану,
- Албанії,
- Еквадору,
- Малайзії.
Зауважимо, опитування проводили впродовж жовтня – грудня 2021 року. Тобто ще до того, як в Казахстані розпочалися масові протести. До речі, 43% казахів вірили, що 2022 рік стане кращим за попередній.
Найнещаснішими почуваються мешканці:
- Гани,
- Афганістану,
- Гонконгу,
- Іраку,
- Росії.
Крім того, жителі Європи, а зокрема східної її частини, є найбільш песимістичними щодо майбутнього.
Що українці думали про 2022 рік
- 38% вважали, що новий рік буде гіршим,
- 25% – 2022 рік стане кращим за попередній,
- 25% – все залишиться без змін.
Що відомо про опитуванняМіжнародне опитування провела міжнародна асоціація Gallup у період з жовтня по грудень 2021 року. Вибіркова сукупність складає 41 560 респондентів із 44 країн світу. Опитування проводили з використанням методу інтерв'ю face-to-face, телефонних інтерв'ю (CATI) та онлайн. Теоретична похибка становить 3 – 5%.
В Україні дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Опитування відбувалося 2 – 11 грудня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність складає 2003 респонденти.