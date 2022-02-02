За даними міжнародного опитування, 57% населення світу задоволені власним життям, а 13% – ні. Водночас 28% не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо власного становища.

Рекомендуємо Що робити, якщо "криє" на тлі загрози війни: важливе інтерв'ю з психотерапевтом

Найщасливіші та найнещасніші нації

Найщасливішими себе вважають громадяни:

Колумбії,

Казахстану,

Албанії,

Еквадору,

Малайзії.

Зауважимо, опитування проводили впродовж жовтня – грудня 2021 року. Тобто ще до того, як в Казахстані розпочалися масові протести. До речі, 43% казахів вірили, що 2022 рік стане кращим за попередній.

Найнещаснішими почуваються мешканці:

Гани,

Афганістану,

Гонконгу,

Іраку,

Росії.

Крім того, жителі Європи, а зокрема східної її частини, є найбільш песимістичними щодо майбутнього.

Що українці думали про 2022 рік

38% вважали, що новий рік буде гіршим,

25% – 2022 рік стане кращим за попередній,

25% – все залишиться без змін.