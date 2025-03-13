Помічник президента Росії Владіміра Путіна Юрій Ушаков повідомив, що підтримує регулярні контакти з Волцем. Про це пише 24 Канал із посиланням на 24 Канал.

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Триває "нормальний обмін думками"

За словами Ушакова він розповів, що виклав Волцу позицію Росії щодо необхідності довгострокового врегулювання в Україні.

Він підкреслив, що між Росією та США йде "нормальний обмін думками, у спокійній манері".

Водночас також Москва не хоче тимчасового перемир'я, а зацікавлена ​​у довгостроковому врегулюванні.

Раніше помічник Путіна Ушаков заявив, що 30-денне перемир'я лише надасть перепочинок українським військам, і такі кроки "нікому не потрібні". Пропозицію стосовно цього перемир'я висловили під час перемовин України та США 11 березня у Саудівській Аравії.

Україна погодилась прийняти це перемир'я, але тільки якщо Росія погодиться теж, адже раніше саме Росія порушувала режим припинення вогню.