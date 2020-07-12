Восковые и парафиновые веночки с конца XIX до середины XX века были главным элементом в образе каждой барышни. Когда-то такое украшение было обязательным атрибутом невесты – без него не проходило ни одно застолье.

Воссоздать прошлое взялись мастера в Виннице. Подробнее об этом – в материале журналистов 24 канала.

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Воспроизводят головные уборы по старым фотографиям. Один венок состоит по меньшей мере из 300 элементов. Изготовление такого украшения длится около месяца. Составляющей большинства элементов является бумага и декоративные материалы.

Венок всегда был в традиции, но из цветов. Традиция надевать у нас была, но венки были другими,

– объяснила Наталья Сентемон, глава ОО "Этномастерская круг".

За основу берут свечи, топят на огне. "Делаются они тяжелее. Надо много раз один стебелек обмакивать в воск и воду, чтобы все было ровно", – отметила Мария Курячая, этнограф.

Свадебные восковые венки от Марии Курячей: фото Винницкого областного центра народного творчества

Восковые веночки надевали только на свадьбу, после чего их хранили под образами как оберег. Чтобы сохранить уникальную технологию изготовления таких венков, их внесли в областной список нематериального культурного наследия.

Часто считают, что наследство или коллекция, которые есть в музеях – элемент нематериального наследия. Нет, элементом является то, что на сегодня бытует. Благодаря тем мастерам, что в Винницкой области создают эти веночки,

– добавила Сентемон.

Как отметили мастерицы, парафиновые веночки пользуются спросом и сейчас. Некоторые девушки подбирают их под свадебный образ, а дизайнеры заказывают такие для дополнения авторских платьев.

Винницкие мастерицы воспроизводят старинные украшения: видео 24 канала