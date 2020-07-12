Воскові та парафінові віночки з кінця XIX до середини XX століття були головним елементом в образі кожної панянки. Колись така прикраса була обов'язковою оздобою нареченої – без неї не відбувалось жодне гуляння.

Відтворити минувшину взялись майстри у Вінниці. Детальніше про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Відтворюють головні убори по старих фотографіях. Один віночок складається щонайменше із 300 елементів. Виготовлення такої прикраси триває близько місяця. Складовою більшості елементів є папір та декоративні матеріали.

Вінок завжди був у традиції, але з квітів. Традиція одягати у нас була, але вінки були іншими,

– пояснила Наталя Сентемон, голова ГО "Етномайстерня Коло".

За основу беруть свічки, що топлять на вогні. "Робляться вони важче. Треба багато разів одну стеблинку вмочати у віск і воду, аби все було рівно", – зазначила Марія Куряча, етнограф.

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Воскові віночки одягали лише на весілля, після чого їх зберігали під образами, як оберіг. Аби зберегти унікальну технологію виготовлення таких вінків їх було внесено до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини.

Часто вважають, що спадщина чи колекція, які є у музеях – елемент нематеріальної спадщини. Ні, елементом є те, що на сьогодні побутує. Дякуючи тим майстрам, що на Вінниччині створюють ці віночки,

– додала Сентемон.

Як наголосили майстрині, парафінові віночки мають попит і зараз. Деякі панянки підбирають їх під весільний образ, а дизайнери замовляють такі для доповнення авторських суконь.

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