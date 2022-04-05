Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам встреч с руководителями "Укрпочты" и аэропорта "Борисполь".

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По словам Кубракова, "Укрпочта" за первый месяц войны потеряла более 500 миллионов гривен доходов, однако команда Игоря Смелянского постепенно выходит на положительные показатели.

"Основное падение пришлось на письменную корреспонденцию, которая почти прекратилась. Падение импорта составило 85%, экспорта 65%, и падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей. Позитивные новости в том, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как и экспортные отправления», – подчеркнул он.

Глава Мининфраструктуры отметил, что оплата коммунальных услуг украинцами, которые возвращаются домой, помогает выплачивать зарплату тысячам сотрудников почты, которые ежедневно приближают победу Украины на собственном фронте.

Укрпочта – это тысячи работников, которые каждый день на почтовой передовой и в тылу работают ради своей страны. Чтобы люди получали пенсии и товары первой необходимости, посылки от родных и интернет-магазинов. Чтобы бизнес мог доставлять товары не только по стране, но и за ее пределами. Чтобы в зоне боевых действий к украинцам поступала столь желанная и нужная гуманитарная помощь: продукты, медикаменты, теплые вещи,

– отметил Кубраков.

Кроме того, Кубраков отметил генерального директора ГП МА "Борисполь" Алексея Дубревского, который все время продолжал свою работу в аэропорту.

Александр Кубраков вместе с Алексеем Дубревским / Фото Александра Кубракова

"В настоящее время все процессы координируются с Вооруженными силами Украины. По предварительным подсчетам имеем потери на 3,5 миллиарда гривен", – сообщил он.

Украина прошла первый этап этой войны, и дальше работает на победу и развивается вопреки замыслам военных преступников, резюмировал Кубраков.