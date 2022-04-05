Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками зустрічей з керівниками "Укрпошти" та аеропорту "Бориспіль".

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За словами Кубракова, "Укрпошта" за перший місяць війни втратила понад 500 млн грн доходів, проте команда Ігоря Смілянського поступово виходить на позитивні показники.

"Основне падіння прийшлось на письмову кореспонденцію, яка майже припинилась. Падіння імпорту склало 85%, експорту 65%, та падіння обсягів по внутрішнім посилкам склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів. Позитивні новини в тому, що внутрішні посилки відроджуються та показують позитивну динаміку, як і експортні відправлення", – підкреслив він.

Очільник Мінінфраструктури зауважив, що сплата комунальних послуг українцями, які повертаються додому, допомагає виплачувати зарплатню тисячам співробітників пошти, які щодня наближають перемогу України на власному фронті.

Укрпошта – це тисячі працівників, які щодня на поштовій передовій та в тилу працюють заради своєї країни. Щоб люди отримували пенсії та товари першої необхідності, посилки від рідних та з Інтернет-магазинів. Щоб бізнес мав змогу доставляти товари не тільки по країні, а й за її межами. Щоб у зоні бойових дій до українців надходила така бажана і потрібна гуманітарна допомога: продукти, медикаменти, теплі речі,

– наголосив Кубраков.

Окрім того, Кубраков відзначив генерального директора ДП МА "Бориспіль" Олексія Дубревського, який весь час продовжував свою роботу в аеропорту.

"Наразі усі процеси координуються зі Збройними силами України. За попередніми підрахунками маємо втрати на 3,5 млрд грн", – повідомив він.

Україна пройшла перший етап цієї війни, і далі працює на перемогу та розвивається всупереч задумам військових злочинців, резюмував Кубраков.

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