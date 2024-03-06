На заседании правительства Денис Шмыгаль рассказал, что стимулами для возвращения украинцев должны быть условия для жизни, возможности для самореализации и в целом улучшение ситуации с безопасностью.

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Какие шаги делает правительство

Министр объяснил, что нам созданием условий для украинцев работают конкретные программы внутри страны.

Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации. На это работают программы внутри страны. Такие как "еВідновлення", "еОселя", гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса,

– подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, что правительство выделило из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 9,3 млрд грн для Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей.

На эти средства будут отремонтированы в частности жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры.

Дмитрий Кулеба призвал украинцев возвращаться из-за границы

Ранее глава Министерства иностранных дел призвал всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой. В то же время он заверил, что Украина уважает индивидуальный выбор каждого человека.

По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехали 6 миллионов человек. Большинство из них – в страны Евросоюза.

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