Глава Министерства иностранных дел сказал об этом в интервью ирландской газете. Украинский министр поблагодарил Ирландию за приют более 100 тысячам украинцев с 24 февраля 2022 года, за десятки миллионов евро гуманитарной помощи и другую поддержку.
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Что сказал Кулеба украинцам, которые выехали во время войны
Дмитрий Кулеба заверил, что Украина уважает индивидуальный выбор каждого человека. Однако он призвал всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой.
Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом,
– сказал глава МИД.
Кстати, по оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехали 6 миллионов человек. Большинство из них – в Евросоюз.
Украина обсуждает с ЕС, будут ли возвращать беженцев в 2025 году
- Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС написало, что Украина ведет исследовательские переговоры с официальными лицами ЕС, чтобы возвращение своих граждан, когда истечет срок директивы о временной защите в марте 2025 года.
- Наша страна не посылала официального запроса по содействию возвращению беженцев, однако оказывала определенное давление по усилению будущих правил.
- Говорилось также о том, что в случае, если украинским беженцам позволят остаться до завершения войны, то Европейской комиссии могут поручить создать новую систему.
- Евростат имеет данные, что 18% украинских беженцев в Европе – это мужчины от 18 до 65 лет.