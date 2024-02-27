Глава Министерства иностранных дел сказал об этом в интервью ирландской газете. Украинский министр поблагодарил Ирландию за приют более 100 тысячам украинцев с 24 февраля 2022 года, за десятки миллионов евро гуманитарной помощи и другую поддержку.

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Что сказал Кулеба украинцам, которые выехали во время войны

Дмитрий Кулеба заверил, что Украина уважает индивидуальный выбор каждого человека. Однако он призвал всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой.

Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом,

– сказал глава МИД.

Кстати, по оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехали 6 миллионов человек. Большинство из них – в Евросоюз.

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