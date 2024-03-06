На засіданні уряду Денис Шмигаль розповів, що стимулами для повернення українців мають бути умови для життя, можливості для самореалізації та загалом покращення безпекової ситуації.

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Які кроки робить уряд

Міністр пояснив, що нам створенням умов для українців працюють конкретні програми всередині країни.

Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації. На це працюють програми всередині країни. Такі як "єВідновлення", "єОселя", гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу,

– наголосив він.

Шмигаль зазначив, що уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.

На ці кошти будуть відремонтовані зокрема житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури.

Дмитро Кулеба закликав українців повертатися з-за кордону

Раніше очільник Міністерства закордонних справ закликав всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому. Водночас він запевнив, що Україна поважає індивідуальний вибір кожної людини.

За оцінками, з початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали 6 мільйонів людей. Більшість із них – до країн Євросоюзу.

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