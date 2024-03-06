На засіданні уряду Денис Шмигаль розповів, що стимулами для повернення українців мають бути умови для життя, можливості для самореалізації та загалом покращення безпекової ситуації.
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Які кроки робить уряд
Міністр пояснив, що нам створенням умов для українців працюють конкретні програми всередині країни.
Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації. На це працюють програми всередині країни. Такі як "єВідновлення", "єОселя", гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу,
– наголосив він.
Шмигаль зазначив, що уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.
На ці кошти будуть відремонтовані зокрема житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури.
Дмитро Кулеба закликав українців повертатися з-за кордону
Раніше очільник Міністерства закордонних справ закликав всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому. Водночас він запевнив, що Україна поважає індивідуальний вибір кожної людини.
За оцінками, з початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали 6 мільйонів людей. Більшість із них – до країн Євросоюзу.
Україна та Євросоюз обговорюють повернення біженців
- Видання Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС написало, що Україна веде дослідницькі переговори з офіційними особами ЄС. Обговорення стосується повернення громадян, коли спливе термін директиви про тимчасовий захист у березні 2025 року.
- Наразі Україна не надсилала офіційного запиту щодо сприяння поверненню біженців, проте чинила певний тиск щодо посилення майбутніх правил.
- Йшлось також про те, що у випадку, якщо українським біженцям дозволять залишитися до завершення війни, то Європейській комісії можуть доручити створити нову систему.
- Євростат має дані, що 18% українських біженців у Європі – це чоловіки від 18 до 65 років.