Ассоциации инновационного и цифрового образования, к слову, ввела Сеть украинских образовательных хабов, которая занимается развитием человеческого капитала Украины. Об этом сообщает 24 Канал.

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Нужно объединить украинцев вокруг общих ценностей

Главной темой обсуждения стали национальная идентичность, связь государства с украинцами за рубежом и пути привлечения их опыта для развития страны, а также ответ на вопрос, каким образом не потерять поколения украинцев, которые выехали в другие страны из-за войны.

Вопрос национальной идентичности в нынешних условиях чрезвычайно важен. Мы должны объединить украинцев вокруг общих ценностей, не допустить разрыва между теми, кто остался, и теми, кто вынужденно выехал. Именно постоянная коммуникация власти с гражданским обществом должна стать основой для достижения этой цели,

– отметил вице-премьер-министр Украины, министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

В свою очередь Ассоциация инновационного и цифрового образования предложила конкретные шаги, чтобы оставить украинцев за рубежом "на связи" с Украиной, применив опыт, который они получают в разных странах для развития Украины.

Ассоциация обеспечивает обучение украинцев за рубежом

"Мы с самого начала полномасштабной войны начали Украинские Образовательные Хабы по всему миру, прежде всего в странах с наибольшей численностью украинцев. За эти годы более 500 000 украинцев в 20 странах уже посетили наши Хабы. Мы обеспечиваем непрерывное обучение украинцев за рубежом, проводим мероприятия культурной дипломатии, которые помогают формировать положительную репутацию Украины в мире и способствуем тому, чтобы украинцы гордились своей страной", – сообщил заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко.

Итогом встречи стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством национального единства Украины и Ассоциацией инновационного и цифрового образования. Документ предусматривает создание эффективного механизма представления интересов украинских общин за рубежом, сохранение национальной идентичности, поддержку их взаимодействия с Украиной и развитие человеческого капитала государства.

Встреча Чернышова с командой Ассоциации инновационного и цифрового образования / Фото Ассоциации

Эта инициатива является важным шагом в формировании единого украинского пространства, независимо от географического расположения его граждан.