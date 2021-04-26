В среднем за неделю один человек выбрасывает от 7 до 10,5 килограммов мусора, за год – почти полтонны. Это равно весу самца белого медведя.

Сейчас проблемы с экологией – очень острый вопрос. Поэтому журналисты поинтересовались у украинцев, как они заботятся об окружающей среде и кто должен этим заниматься.

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Как беспокоятся об окружающей среде в областях Украины

Житель Житомира: в Последнее время я начал серьезнее относиться к этому вопросу: стараюсь сортировать мусор не разбрасываю его. Я считаю, что это глобальная проблема. Люди негативно влияют на окружающую среду. Если каждый начнет с малого – это даст хороший результат.

Жительница Житомира: если едем на природу – имеем всегда мусорные пакеты. Все за собой убираем: приехали в чистоту и уехали из чистоты.

Киев

Киевлянин: Надо ездить на электровелосипедах, электромобилях. Я хочу собрать водородный велосипед – первый транспорт на водороде, это топливная ячейка и баллон с водородом.

Харьков

Харьковчанка: покупая в супермаркете продукты, хожу только с одноразовой сумкой. Не покупаю пакеты на кассе. Так мы можем сохранить природу, ведь они (пакеты – 24 канал) разлетаются по всему Харькову.



Украинцы рассказали, как беспокоятся об окружающей среде / Фото Unsplash

Харьковчанин: все, что я использовал – выбрасываю в мусорник. Возможно, это зависит от воспитания.

Тернополь

Житель Тернополя: сейчас в Тернополе происходит двухмесячник: организуют уборку в лесах, парках. Я приобщаюсь, ведь бегаю по этим местам.

Жительница Тернополя: высаживаем деревья, стараемся сажать цветы, в частности на своей части. Мы следим, чтобы (люди – 24 канал) не сорили и учим детей и внуков беречь природу.

Как украинцы беспокоятся об окружающей среде: смотрите сюжет 24 канала

Винница

Винничанка: мы сортируем мусор, это очень важно. Начали пользоваться экопредметами.

Винничанка: пытаюсь сортировать мусор. Недавно узнала, что можно переделывать джинсы, из них делают одеяла.

Кто должен нести ответственность за проблемы с окружающей средой

Житомир

Житель Житомира: все, это начинается с малого. Прежде всего, этим должно заниматься государство.

Жительница Житомира: Люди сами должны за этим наблюдать. Например, убирать за собой на природе.

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Харьков

Харьковчанка: Нести ответственность должна конечно экологическая инспекция, которую создали в Украине. Она должна отвечать не только за землю и воду, но и еще следить за окружающей средой.

Тернополь

Житель Тернополя: Прежде всего, человек начинает с себя, своей культуры. А потом – это вопрос коммунальной службы, местной администрации, мэрии. Городская власть должна принимать соответствующие решения, чтобы влиять на окружающую среду и призывать граждан к очистке.



Чтобы сохранить окружающую среду – нужно начать с себя / Фото 24 канала

Жительница Тернополя: Безусловно начинать надо с себя. Также должна влиять на ситуацию и местная власть.

Житель Тернополя: За этим должна следить местная власть. Должна быть соответствующая структура, которая бы контролировала ситуацию.

Винница

Винничанка: На сознание людей нужно влиять методом похвалы и наказания. То есть наказывать за то, что люди мусорят и хвалить, когда они относят свой мусор.